Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da cuma namazı sonrası evine gelen 63 yaşındaki Vahap Karadere, su içerken kalp krizi geçirip öldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi 2425 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. İki çocuk babası Vahap Karadere, cuma namazı öncesi patates kızartması yiyip camiye gitti. Namaz sonrası evine dönen Karadere, içinin yandığını belirterek, yakınlarından bir bardak su istedi. Kendisine ikram edilen suyu içmeye çalışan Karedere, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Karedere için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, Vahap Karadere\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde polisin yaptığı incelemenin ardından Vahap Karadere\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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