T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su içerken kalp krizi geçirip öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da cuma namazı sonrası evine gelen 63 yaşındaki Vahap Karadere, su içerken kalp krizi geçirip öldü

15 Eylül 2017 20:40

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da cuma namazı sonrası evine gelen 63 yaşındaki Vahap Karadere, su içerken kalp krizi geçirip öldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi 2425 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. İki çocuk babası Vahap Karadere, cuma namazı öncesi patates kızartması yiyip camiye gitti. Namaz sonrası evine dönen Karadere, içinin yandığını belirterek, yakınlarından bir bardak su istedi. Kendisine ikram edilen suyu içmeye çalışan Karedere, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Karedere için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, Vahap Karadere\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde polisin yaptığı incelemenin ardından Vahap Karadere\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAVahap KaradereOlayKepezKuzeyyaka MahallesiSokakNamazKaradereKendisineKaredereKalpBirEvdeAntalya Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24