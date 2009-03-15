5. Dünya Su Forumu ile suyun ticarileştirileceğini savunan bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca, Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenlendi.

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'Su Hayattır, Satılamaz'' mitingine katılmak amacıyla Rıhtım Caddesi ve Kadıköy İskele Meydanı'na yakın sokaklarda toplananlar, miting alanına kadar yürüdü.



''Su yaşamdır, yaşamlarımız satılık değil'', ''Su hayattır, satılamaz'', ''Su geleceğimizdir, sattırmayacağız'' yazılı pankartlar açan ve çeşitli sloganlar atan gruptakiler, emniyet güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından İskele Meydanı'na girdi.



Burada konuşan ''Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu'' üyesi Hasan Şen, ''İstanbul'da yapılacak 5. Dünya Su Forumu'nun amacının, 1992'de Dublin'deki BM Su ve Çevre Konferansı'nda alınan 'suyun ekonomik bir mal olduğu' kararını meşrulaştırmak ve 2000'de Lahey'deki 2. Dünya Su Forumu'nda açıklanan hedefleri hayata geçirmek olduğunu'' öne sürdü.



Dünya su politikasının temelinde su kaynaklarının yönetimini ele geçirmenin esas olduğunu belirten Şen, ''Su kaynaklarını yöneten, o alanın tekelini eline geçirecek ve o alanın hâkimi olacaktır'' dedi.



5. Dünya Su Forumu'nda ''İstanbul Kentsel Su Mutabakatı''nın imzalanacağını ifade eden Şen, ''Türkiye'de su kaynaklarının ve su hizmetlerinin şirketlere satılmasını sağlayacak çalışmaları yapanlardan hesap soracağız'' diye konuştu.



Şen, suyun ticarileştirilmesine engel olmak amacıyla yarın sabah Sütlüce'de, hafta boyunca da İstanbul'da çeşitli eylemler gerçekleştireceklerini anlattı.



Miting, çeşitli müzik gruplarının sahne almasının ardından sona erdi.



(AA)

