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Dünya

Su geçirmeyen cep telefonu LAS VEGAS (A.A)

10 Ocak 2012 00:27

-Su geçirmeyen cep telefonu LAS VEGAS (A.A) - 09.01.2012 - Cep telefonu endüstrisindeki yeniliklerin sonu gelmiyor. Küçük bir Amerikan şirketi, tüm cihazlara tamamen su geçirmezlik sağlayan ultra ince bir kaplamayı tanıttı. Liquipel şirketinin tanıttığı, cihazlara ve devrelerine su girmesine engel olan özel kaplama, bir insan saçından bin kat daha ince bir filmden oluşuyor. Tanıtım sırasında bir iPhone'u havuzun dibine atan Liquipel Başkanı Danny McPhail, ''Su artık cihazınıza giremez'' deyip cihazı çıkardıktan sonra, biraz kuruladı ve telefonun normal şekilde çalıştığı görüldü. Merkezi California'da bulunan bu şirket, altı haftadır, 60 dolar ve kargo ücreti karşılığı, gönderilen cihazları kaplıyor. Liquipel şirketi, bu hafta Las Vegas'taki tüketici elektroniği fuarında (CES), mobil telefon üreticilerini, bu nanoteknoloji ürününü yeni üretilen cihazlara uygulamaya davet etti. Ancak şirket Başkanı McPhail, tüketicilerin bundan bu kaplamanın bulunduğu yeni bir akıllı telefon satın alma şansının pek az olduğunu söyledi. Nano kaplamanın cihazları, sudan, şaraptan, kahveden her şeyden koruduğunu söyleyen McPhail, ''Tuvaletlerden bahsetmiyorum, ama akıllı telefonların yarısının öldüğü yer orası'' dedi.

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