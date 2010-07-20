Su faturalarına dikkat!

T24- İstanbul’da İSKİ’nin sayaç okuma işini verdiği taşeron şirket personelinin ‘yanlış okuma’sıyla kesilen yüksek faturalar vatandaşın kâbusu oldu. Bilal Öylek, 557 TL’lik faturaya itiraz edince rakam 13 liraya indi.





Sayaç okuma işini ihale ile taşeron şirketlere veren İSKİ, Mayıs ve Haziran ayında İstanbul’da çok sayıda tüketiciye hatalı/yüksek meblağlı su faturası gönderdi.





Gönderilen su faturalarındaki yüksek rakamı gören dikkatli tüketiciler, İSKİ’ye başvurarak hatanın düzeltilmesini istedi. İtirazları değerlendiren İSKİ, yeniden sayaçları okudu ve yapılan hataları düzelterek, ödemesini yapan tüketiciye fazla aldığı parayı iade etti. Bu arada, otomatik ödeme talimatı verdiği için kesilen hatalı faturaları farkedemeyen tüketicilerin ise geriye dönük ödenmiş faturalarını gözden geçirmeleri istendi.





Fatih’te Mevlanakapı Mahallesi Bicki Sokak’ta tekbaşına oturan gazeteci Bilal Öylek de İSKİ’nin gönderdiği hatalı/yüksek meblağlı fatura mağdurlarından biri... Normal koşullarda her ay 10 TL ile 20 TL arasında su faturası ödeyen Öylek, Temmuz ayının ilk haftasında kendisine gönderilen 557 TL’lik faturayı görünce şok oldu.



“HERKEZ FATURASINA DİKKAT ETMELİ”

Öylek’in yaşadığı ikinci şok ise, aynı faturada yer alan 491 TL’lik geçmiş dönem borcuydu. Bütün faturalarını günü gününe ödeyen Öylek, soluğu İSKİ’de aldı ve faturaya itiraz etti. İtiraz üzerine bir ekip gelip Öylek’in su saatini yeniden okudu ve yeni bir faturalandırma yapıldı. Yeni faturada Öylek’in 557 TL olan borcu 13 TL olarak düzeltildi. Geçmiş dönem borcunun da 441 değil hiç olmadığı belirtildi.





Yaşadıklarını VATAN’a anlatan Öylek, “Ben tekbaşına yaşayan biriyim. Ayda ödediğim su faturası 20’yi geçmez. Son gönderilen faturadaki 557 TL’lik borcu görünce şok oldum. Bütün faturalarımı da düzenli öderim. Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüp İSKİ’ye gidip itiraz ettim. Sonunda borcumun 13 lira olduğu ortaya çıktı. Ya ben otomatik ödeme talimatı verseydim ne olacaktı? O zaman bu borç hesabımdan çekilecek ve hiç haberim olmayacaktı. Herkes faturasına dikkat etmeli... Farkında olmadan cebiniz birileri tarafından boşaltılabilir” dedi.



İSKİ: HATA VARSA DÜZELTİLİR

İSKİ ise sayaç okuma işinin taşeron firmalara verildiğini ve hatalı yüksek meblağlı faturaların yanlış sayaç okumaktan kaynaklandığını belirterek, “Kendisine hatalı/yüksek meblağlı fatura gönderildiğini düşünen vatandaş itirazda bulunsun. Varsa bir yanlış düzeltilir ve fazladan alınan para geri ödenir” açıklaması yaptı.