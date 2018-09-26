Su deposunda akıntıya kapılıp, kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN\'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi\'nde bulunan, yaklaşık 170 bin nüfusun içme suyu ihtiyacının karşılandığı ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan İrfan İşleyen\'in (47) 22 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen\'in cesedi, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposundaki arızanın giderilmesi için 8 işçi, bölgeye gönderildi. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden 4 çocuk babası İrfan İşleyen, dengesini kaybederek, debisi yüksek suya kapılıp, sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarının çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda çalışma yapacak işçi, iş makineleriyle sevk edildi. Jandarma ve AFAD ile UMKE ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 22 saat süren çalışması sonucu İşleyen\'in cansız bedenine ulaşıldı. İşleyen\'in cesedi, bugün sabah saat 08.00\'de, suya kapıldığı bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki su borusunun içinde bulundu. Olay yerine gelen İşleyen\'in çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi. İrfan İşleyen\'in cansız bedeni, bölgede hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansa konularak, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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