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Su borusu patladı, Bodrum-Milas karayolu kapatıldı

Bodrum-Milas karayolu Gökçeler mevkinde DSİ'nin içme suyu hattında patlama meydana geldi

25 Temmuz 2013 12:28

Bodrum'da içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle Bodrum-Milas karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Bodrum-Milas karayolu Gökçeler mevkinde DSİ'nin içme suyu hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapandı, patlama anında yoldan geçen bir otomobil de tazyikli su ve yola dökülen molozları arasında kaldı.Vatandaşlar ve jandarma tarafından kurtarılan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüsü Özcan Tek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda patlama olduğunu ve toprakların üzerine doğru geldiğini belirterek, "Toprak üzerime uçtu. Önümü göremedim ve aracımı durdurup kaçtım. Su çok tazyikli geliyordu, beraberinde toprak ve taşlar da yola savruluyordu" dedi.

Güvercinlik Muhtarı Mehmet Gereme ise aynı olayın daha öncede yaşandığını ifade ederek, "Bu kez Allah'a şükür ucuz atlatıldı. Olayın olduğu yer yerleşim yerlerine uzak. Erken önlem alındı ve daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki kadar hasarımız yok" diye konuştu.

Patlama nedeniyle Bodrum-Milas karayolunda trafik kontrollü olarak veriliyor.

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