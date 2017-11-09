Su borusu patladı altgeçit göle döndü, araç sürücüleri mahsur kaldı

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) ATAKÖY\'de yeraltındaki su borusu henüz bilinmeyen nedenle patladı. Su sızıntısı nedeniyle alt geçit adeta göle döndü, bazı araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yeraltından geçen su borusu patladı. Bunun üzerine sızan su, kısa sürede alt geçitte birikti. Bazı sürücüler göle dönen altgeçitte mahsur kaldı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri araçlarıyla birlikte kurtardı. Oluşan su birikintisi nedeniyle sahil yoluna bağlanan güzergah trafiğe kapandı. Bu nedenle sahil yolu istikametinde yoğun trafik oluştu. Mahsur kalan sürücülerin bir kısmı su birikintisini fark etmediklerini belirtirken, bazıları ise geçebileceklerini tahmin ettiklerini ancak araçlarının bozulduğunu söyledi. Belediye ekipleri, biriken suyu çekmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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