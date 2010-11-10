T24 LogoT24 Logo
Gündem

SU BİRİKİNTİSİ ÖLÜM GETİRDİ DİYARBAKIR (A.A)

10 Kasım 2010 16:08

-SU BİRİKİNTİSİ ÖLÜM GETİRDİ DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır'da yağmur suyunun oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuktan 2'sinin cesedine ulaşıldı. Diyarbakır-Elazığ karayolunun Üçkuyular mevkisinde yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuk bir süre sonra kayboldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine Sivil Savunma Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında 2 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri sudan çıkarılırken, diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24