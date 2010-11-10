-SU BİRİKİNTİSİ ÖLÜM GETİRDİ DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır'da yağmur suyunun oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuktan 2'sinin cesedine ulaşıldı. Diyarbakır-Elazığ karayolunun Üçkuyular mevkisinde yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuk bir süre sonra kayboldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine Sivil Savunma Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında 2 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri sudan çıkarılırken, diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürdürülüyor.