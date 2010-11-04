-SU AYGIRLARINA 120 SANTİMETRELİK DİŞ FIRÇASI ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Çin'de konuk ettiği 3 su aygırının ağız sağlığı için kolları sıvayan Şangay hayvanat bahçesi, yaklaşık 120 santimetre uzunluğunda bir diş fırçası yaptırdı. Daily Telegraph gazetesinde yeralan habere göre, hayvanat bahçesinden bir yetkili, doğal ortamlarında genellikle otlarla beslenen su aygırlarının aksine, hayvanat bahçesindeki hayvanların meyve ve sebzelerle beslendiğini söyledi. Meyve ve sebzelerin hayvanların dişlerine takılabildiğine işaret eden yetkili, bu nedenle hayvanat bahçesindeki su aygırlarının diş temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Haberde, hayvanat bahçesi görevlilerinin, haftada 3 kez tekrarladıkları diş temizleme seansını ziyaretçilere açık bir şova dönüştürdüğü de belirtildi. Memeli bir otobur olan su aygırları, oldukça geniş bir ağız yapısına sahiptir.