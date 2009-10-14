Şu anda Türkiye'de birçok kişi domuz gribi

Domuz gribi hakkında birçok şey bilinmezliğini korurken uzmanlar bu hastalığı tanımak gerektiğini söylüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur, bu hastalıkla igili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bodur, "Şu an etrafımızda o kadar fazla domuz gribi vakası var ki. Ben bile etrafımdaki kişilerin çoğunun grip olduğunuzu düşünürken aslında domuz gribi olabileceğini tahmin ediyorum. Herkesi domuz gribi mi diye araştırmak anlamsız. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da durum farklı değil. Hastanelerden tetkik istenen vakalar İl Sağlık Müdürlüklerine bildiriliyor. Fakat Dünya Sağlık Örgütü bile artık sayım yapmayı bıraktı" dedi.





Virüs dönüşüme uğramamalı

Prof. Dr. Selim Badur, "Toplum olarak olayları ya çok abartıyor ya da hiç ciddiye almıyoruz. Asıl önemli olan virüsün dönüşüme uğramamasıdır. Çünkü potansiyeli gereği virüs dönüşüme uğrarsa sağlık sistemi kilitlenir" dedi.





Aşının içinde domuzla ilgili birşey yok

Prof. Dr. Selim Badur aşı hakkında birçok spekülasyonun ortada dolaştığını bunun da halkı olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Badur, "Aşının yasaklandığı gibi haberlerin hiçbiri doğru değil. Aşının içinde domuzla ilgili birşeyler olduğu düşünülüyor fakat bunlar tamamen gerçek dışı düşünceler. Diyanet İşleri'nin yaptığı açıklama da insanlara yanlış bilgi verebilir. Bu aşının zararıyla ilgili hiçbir durum söz konusu değildir" diyor.