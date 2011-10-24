Şu ana kadar kaç kişi çıkarıldı?

T24

Ancak Van'dan gelen haberler sadece üzücü haberler değil. Zira halkın da yardımıyla enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hızla sürüyor.Valiliğe yakın kaynakların belirttiğine göre şu ana kadar enkaz altından kurtarılan insan sayısı 20'yi geçmiş durumda. Kayda düşmeyen münferit kurtarma olayları ile birlikte sayının 50'yi geçmiş olabileceği de söylenenler arasında.AKUT lideri Nasuh Mahruki, "Kurtarma teknik ve uygulamaları açısından, 'soğuğa rağmen' depremden 8-10 gün sonra bile can kurtarmak mümkündür!" şeklinde umut veren bir açıklama yaptı. Arama kurtarma çalışmaları özel eğitimli köpekler eşliğinde hummalı bişr çalışmayala devam etmekte...Elektriklerin kesilmiş olması ve artçı sarsıntılardan duyulan korkular halkın ve yardım ekiplerinin hızını kesmiş değil.Sabaha kadar enkaz altından çıkarılan insan sayısının 100'ü bulması bekleniyor.