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Şu ana kadar kaç kişi çıkarıldı?

Van, Erciş ve Bitlis'i acı şekilde vuran 7.2'lik deprem faciası sonrası arama kurtarma çalışmaları...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Van, Erciş ve Bitlis'i acı şekilde vuran 7.2'lik deprem faciası sonrası arama kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. AKUT, Kızılay, devletin ilgili birimleri ve tüm yöre halkı adeta teyakkuzda.

Ancak Van'dan gelen haberler sadece üzücü haberler değil. Zira halkın da yardımıyla enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hızla sürüyor.

Valiliğe yakın kaynakların belirttiğine göre şu ana kadar enkaz altından kurtarılan insan sayısı 20'yi geçmiş durumda. Kayda düşmeyen münferit kurtarma olayları ile birlikte sayının 50'yi geçmiş olabileceği de söylenenler arasında. 

AKUT lideri Nasuh Mahruki, "Kurtarma teknik ve uygulamaları açısından, 'soğuğa rağmen' depremden 8-10 gün sonra bile can kurtarmak mümkündür!" şeklinde umut veren bir açıklama yaptı. Arama kurtarma çalışmaları özel eğitimli köpekler eşliğinde hummalı bişr çalışmayala devam etmekte...

Elektriklerin kesilmiş olması ve artçı sarsıntılardan duyulan korkular halkın ve yardım ekiplerinin hızını kesmiş değil.

Sabaha kadar enkaz altından çıkarılan insan sayısının 100'ü bulması bekleniyor.



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