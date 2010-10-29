-SU ALAN ÇİMENTO YÜKLÜ GEMİ KARAYA OTURTULDU ÇANAKKALE (A.A) - 28.10.2010 - Ege Denizi'nde su alan çimento yüklü gemi, karaya oturtuldu. Alınan bilgiye göre, Akçansa Limanı'ndan İzmir'in Alsancak Limanı'na giderken su alan ve Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) acil durum sinyali gönderilen 70 metre uzunluğundaki ''Anafarta'' adlı gemi, Kumkale Burnu önlerinde karaya oturtuldu. Bin 550 ton çimento bulunan geminin kaptanının, batmasını önlemek için gemiyi karaya oturttuğu öğrenildi. Ege Denizi'nin kuzeyinde Orta Fener kayalıklarına çarparak su alan 954 groston ağırlığında gemiden Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) yetkililerine acil durum sinyali gönderilmiş, bunun üzerine bölgeye ''Kıyı Emniyeti-8'' hızlı tahlisiye botu ile ''Söndüren-4'' römorkörü bölgeye gönderilmişti. Kayalıklara çarpan ve makine dairesinden su alan gemide bulunan 9 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, gemiyi terk etmek istemedikleri öğrenildi. Bölgeye ulaşan tahlisiye botu ile römorkörün tedbir amacıyla bir süre daha bölgede bekleyeceği, ayrıca gemiden herhangi bir yağ ve yakıt sızıntısının olmadığı bildirildi.