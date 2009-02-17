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Spor

Stuttgart'tan teklif!

Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Selçuk Şahin’e, Almanya’dan teklif geldi.

17 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdüren ve imza aşamasına gelen Selçuk Şahin’e, Almanya’dan teklif geldi.

Milliyet Gazetesi'nin 17 Şubat 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; Bundesliga’nın güçlü takımı Stuttgart’ın tecrübeli oyuncuyu birkaç maçta izlediği ve transfer etmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Yönetime menajeri aracılığıyla bu teklifi ileten Selçuk, Alman kulübünün yetkilileri ile ilkeleri gereği görüşme yapmadığını, Fenerbahçe ile arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediğini dile getirdi.




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