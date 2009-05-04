T24 LogoT24 Logo
Spor

Stuttgart'ta Kuznetsova güldü

04 Mayıs 2009 19:54


Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova, yaklaşakı 2 yıl süren şampiyonluk hasretine Stuttgart'ta düzenlenen Porsche Grand Prix'siyle son verdi. Kuznetsova finalde Dinara Safina'yı 2-0 yendi.

Porsche Tenis Grand Prix'sinin finalinde 2 Rus tenisçi Svetlana Kutnetsova ile Dinara Safina karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz yılı çok farklı geçiren iki tenisçiden Kuznetsova dünya klasmanında 9'unculuktan 2'inci sıraya geriledi, Safina ise geçen ay 1 numaraya yükseldi.

Kuznetova kötü gidişine Stuttgart'taki bu turnuvayla son verdi ve ilk seti 6-4, ikincisini 6-3 kazanarak yaklaşık 2 yıl süren şampiyonluk hasretine nokta koydu.


Kuznetsova bundan önceki son turnuvasını 20 ay önce New Haven'da kazanmıştı. Safina ise bir numara olarak katıldığı ilk turnuvayı kazanamadı ama, klasmandaki liderliğini korudu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24