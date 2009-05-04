Stuttgart'ta Kuznetsova güldü



Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova, yaklaşakı 2 yıl süren şampiyonluk hasretine Stuttgart'ta düzenlenen Porsche Grand Prix'siyle son verdi. Kuznetsova finalde Dinara Safina'yı 2-0 yendi.



Porsche Tenis Grand Prix'sinin finalinde 2 Rus tenisçi Svetlana Kutnetsova ile Dinara Safina karşı karşıya geldi.



Geçtiğimiz yılı çok farklı geçiren iki tenisçiden Kuznetsova dünya klasmanında 9'unculuktan 2'inci sıraya geriledi, Safina ise geçen ay 1 numaraya yükseldi.



Kuznetova kötü gidişine Stuttgart'taki bu turnuvayla son verdi ve ilk seti 6-4, ikincisini 6-3 kazanarak yaklaşık 2 yıl süren şampiyonluk hasretine nokta koydu.





Kuznetsova bundan önceki son turnuvasını 20 ay önce New Haven'da kazanmıştı. Safina ise bir numara olarak katıldığı ilk turnuvayı kazanamadı ama, klasmandaki liderliğini korudu.

