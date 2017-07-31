Stuttgart'ta dizel motorlu araçlar yasaklanıyor

Almanya'nın Stuttgart kentinde yıl başından itibaren dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verildi.

NTV'de yer alan habere göre, Almanya'da İdari mahkeme Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme, Alman Çevre Koruma Örgütü'nün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini haklı buldu.

Karar 1 Ocak 2018'den itibaren Stuttgart'ta geçerli olacak ve dizel motorlu araçlar trafiğe çıkamayacak. Karar gerekçesinde dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu belirtildi.

Ayrıca dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği bildirildi.