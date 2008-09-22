Stuttgart geriden geldi, öne geçti

Bundesliga’da 5.hafta maçında Stuttgart kendi seyircisi evinde ağırladığı Karlsruhe’yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Daha önce 4 haftada 7 puan toplayan Stuttgart Karlsruhe maçının mutlak favorisiydi. Ancak karşısında zorlu bir rakip bulan kırmızı beyazlılar maçın daha başında Freis’in ayağından yediği şok golle 1-0 geriye düştü.



İlk yarı top bir o kaleye bir diğer kaleye giderken izleyenler çok zevkli dakikalar yaşadı. İki takımında birbirinden net pozisyonlardan yararlanamadığı ilk yarıda Sami Khedira’nın 22.dakikadaki golü ev sahibi ekibin soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı. İkinci yarıya daha iyi başlayan Stuttgart atak gözüken taraf oldu.



Golcü oyuncusu Mario Gomez’in 69.dakikada attığı golle üstünlüğü ele geçiren Stuttgart oyunu rölantiye almaya başladı. Son dakikalarda bir gol daha bulan Stuttgart maçı da 3-1 kazanarak puanını 10’a yükseltti.

