Sturm Graz Teknik Direktörü Foda: Fenerbahçe lig ritminde değil; çekinmeyeceğiz

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Sturm Graz'ın teknik direktörü Franco Foda takımının Avusturya Ligi'nde oynadığı maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Kendisine perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak maç hakkında sorulan soruya Foda, "Fenerbahçe sezonu açmadı ve lig ritminde değil, çekinmeyeceğiz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre 51 yaşındaki Alman teknik adam, “St. Polten karşısında taraftarımız bize güç verdi. Fenerbahçe’ye karşı da öyle olacak. Fenerbahçe henüz sezonu açmadı ve lig ritminde değil. Onlara karşı çekinmeden bunu avantaja çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Sturm Graz, Avusturya Ligi ilk hafta maçında evinde St. Polten'i 3-2 mağlup etti.