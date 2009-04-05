Striptizciydi, rahibe oldu

İtalya'da, gece kulüplerinde yıllarca striptizci olarak çalıştıktan sonra eski hayatını bir kenara bırakarak rahibe olan Anna Nobili, kardinal ve piskoposlara dans gösterisi yapacak.



2002'de "doğru yolu" bulduğunu ve Tanrı'ya inancı sayesinde yeniden doğduğunu belirten Nobili'nin dini içerikli dans gösterisi, "İncil: Gece ve Gündüz" adını taşıyor. 38 yaşındaki kadın, dans etmeyi bırakmadığını ancak artık sadece Tanrı için dans ettiğini ve dans ederken vücudunu dua etmek için kullandığını belirtiyor.



Önümüzdeki hafta gerçekleşecek dans gösterisine Vatikan'ın kültürel işlerden sorumlu yöneticisi Başpiskopos Gianfranco Ravasi'nin de katılması bekleniyor.