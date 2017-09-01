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Dünya

Striptiz videolarını milyonlar izledi; iki kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Striptiz videosunda yer alan Tearful Rojin"ailemize para göndermek için soyunduk" açıklamasında bulundu

01 Eylül 2017 22:53

Tayland'da bir süredir iki genç kadının oyuncaklarla çıplak bir şekilde dans ettiği video sosyal medyada tartışma yarattı. Videonun yayınlanmasının ardından iki kadın hakkında bilgisayar suçları kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'in İngiliz Mirror'dan aktardığı habere göre 23 yaşındaki Thanyakan Rojin, ve 21 yaşındaki Kanthicha Buranon görüntülerde üstsüz bir şekilde dans ediyor. Sevimli oyuncaklarla meme uçlarını kapatan genç kızların paylaştığı görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Basın açıklaması yapan Tearful Rojin, yoksulluk içerisindeki ebeveyinlerini desteklemek için bu gösteriyi yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Rojin, "Bunu yapmak istemezdim ama ailemle ilgilenmek için para kazanmam gerekiyor. Ayrıca kardeşlerimi üniversiteye göndermek için ödemelerim var. Gençlere kötü örnek olduğum için özür dilerim" diye konuştu.

Dans eden ikili polise online bir şirketten bu gösteri için para aldığını söyledi. Genç kızlar, "Daha çok dikkat çekmek elbiselerini çıkardık" dedi. Tayland'da pornografi ve kumar oynamak yasalara aykırı.

Videonun ardından muhafazakâr avukat Songkran Atchariyatsap konuyla ilgili soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Avukat genç kadının  bu videoyla bilgisayar suçları kanununu ihlal ettiğini söyledi.

 

 

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