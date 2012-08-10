'Stresli erkek ağır ya da iri kadınların cazibesine kapılıyor'

İngiltere'de bir grup bilim insanı, stresli erkeklerin ağır ya da iri kadınların cazibesine kapıldığı sonucuna vardı.

Londra ve Newcastle'daki ekiplerin çalışmalarına ilişkin sonuçlar Plos One adlı bir dergide yayımlandı. Newcastle Üniversitesi'nden Dr Martin Tovee "Literatürde beden kütle endeksinin kesin hatlara sahip olduğu görüşü yaygın şekilde dele getirilir, ne var ki bu bir ihtimal doğru değil" diyor.

Dr Tovee ve çalışma arkadaşı Dr. Viren Swami, daha önce de Beden Kütle Endeksi'nin hangi etkiler altında değiştiğine ilişkin bir çalışmalar yapmıştı; medyanın etkisinin yanı sıra, açlığın etkileri ile ilgili olan çalışmanın sonuçları İngiliz Psikoloji Dergisi'nde yayınlamıştı.

Ancak bu yeni çalışmada araştırmacılar, bilinen stres bazlı çapraz-kültür farklılıklarının karşı beden tercihlerindeki tezahürünün anlık ya da kısa süreli stres durumlarında da belirleyici olup olmadığını belirlemeye çalıştı.

"Çevredeki durumlara bakarsanız, gıdanın bol değil, kıt olduğu yerlerde insanların karşı beden tercihlerinde kayma olduğunu görürsünüz. Buradaki tercihler, görünen tabloda, daha ağır olanlara yöneliyor izlenimi veriyor."

"Çok daha stresli, geçim derdinin olduğu yaşam biçiminiz varsa, stres seviyeleriniz daha yüksek oluyor." Yüksek stresli grubu temsil edecek şekilde oluşturulan test grubunun erkek üyelerinin mülakata tabi tutulması ya da senaryo gereği, sosyal ortamlarda konuşma yapmalarının sağlandığı "senaryo gereği durumlar" ardından bu kişilerin stressiz diğer gruptakilerle beden kütle endeksleri karşılaştırıldı. Ortaya çıkan sonuç "çevresel koşulların” da meydana gelen değişikliklerin tercihlerin ağır kadınlardan yana kaydığına; erkeklerin daha geniş beden boyutlarını daha çekici bulduklarına işaret ediyor. (BBC Türkçe)