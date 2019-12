Stres testinin tatsız sonuçları çıkmaya başladı

ABD'li düzenleyici kurumlar, Bank of America ve Citigroup'un sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu düşünüyor.



Wall Street Journal Gazetesinin haberine göre, 19 bankanın katıldığı ve hükümetçe "stres testi" olarak adlandırılan testin sonuçları, Bank of America ve Citigroup'un sermaye artırması gerektiğini ortaya koydu.



Bank of America'ya yakın kaynaklar, bankanın milyarlarca dolar sermaye artırması gerektiğini bildirdi.



İki bankanın da detaylı itirazlarını sunmayı planladıkları, Bank of America'nın itirazını bugün vermesinin beklendiği ifade edildi.