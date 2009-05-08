Stres testi sonucu: 7 banka desteğe muhtaç

ABD'nin önde gelen finans kuruluşları için uygulanan 'stres testi'ne göre belli başlı bankalar için 74,6 milyar dolarlık mali yardım veya sermaye artırımı gerekiyor.



Finans kurumlarına tekrar güven duyulmasını sağlamak ve ekonomik durgunluğun etkilerini gidermek amacıyla ülkenin önde gelen finans kuruluşlarına yönelik yapılan stres testleri, 10 bankanın daha da kötüleşebilecek bir kriz ortamında ayakta kalabilmesi için sermaye artırımına gitmesi gerektiğini gösterdi.



Sermaye artırımına en fazla ihtiyaç duyan banka 33,9 milyar dolarlık artırım ihtiyacıyla Bank Of America olurken, diğer önde gelen finans kuruluşları ve ihtiyaç duyulan miktarlar Wells Fargo 13,7 milyar dolar, GMAC 11,5 milyar dolar ve Citigroup 5,5 milyar olarak belirlendi.



Obama yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, bu bankaların ihtiyaçlarını kamu desteği olmadan özel kaynaklardan karşılayabileceklerinin ümit edildiği belirtilmiş, ancak buna rağmen gerekirse hükümetin yardımcı olabileceği bildirilmişti.



Bankalar için gerekli 74,6 milyon doların stres testi öncesi çeşitli ekonomik çevreler tarafından öngörülen rakamdan düşük olduğu dikkati çekerken, Amerikan Bankacıları Derneği (ABA) stres testlerini eleştirdi.



ABA'dan yapılan açıklamada, bu testlerin gerçeği ne derece yansıttığı eleştirisi yapılarak, bankaların sermaye değişimi için bir kanıt oluşturmadığı, ancak her halükarda test sonuçlarının "zararlı spekülasyonları" sona erdirmesi gerektiği dile getirildi.



Bazı analizci ve yatırımcılar tarafından yapılan eleştirilerde de, sters testi sürecinin boşa vakit kaybı olduğunu, hatta daha fazla karışıklığa yol açabileceği savunuldu.

