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Dünya

Strazburg'da bomba alarmı

Fransa'nın Strazburg kentindeki Kleber Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi

07 Ekim 2017 01:53

Fransa'nın Strazburg kentinde bir kişinin bomba ihbarında bulunmasının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.

Strazburg Valiliğinden yapılan açıklamada, şehrin merkezindeki Kleber  Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin bomba ihbarı  nedeniyle boşaltıldığı, çok sayıda hattın birleştiği Homme de Fer tramvay  istasyonunda seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Polisin kentin Faubourg National  Mahallesi'ndeki operasyonu sürerken, bölgedeki birçok sokak da güvenlik çemberine  alındı.

Kleber Meydanı ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalar yerel  saatle 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapatıldı.

Güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda iş yeri ve kapalı otoparkta  bomba arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Söz konusu alışveriş merkezinde yer alan AFP Strazburg Ofisi'ni  telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz  var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis  operasyonunun başladığı öğrenildi.

 

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