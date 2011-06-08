-STRAUSS KAHN'A KARŞI MAĞDUR ARIYORLAR PARİS (A.A) - 08.06.2011 - Uluslararası Para Fonunun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı cinsel tacizle suçlayan otel görevlisinin avukatı, olası diğer mağdurları, kendisiyle temasa geçmeye çağırdı. Amerikalı avukat Kenneth Thompson, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İster Fransa'da ister Afrika'da olsun, Strauss-Kahn tarafından taciz edilmiş bir kadın varsa bana bu bilgiyi ulaştırsın" dedi. Thompson, hiçbir kadının cinsel tacize uğramaması gerektiğine inandığı için bu davayı aldığını da belirtti.