Strauss-Kahn serbest bırakıldı!

T24

Pasaportunu alamadı

Bu noktada açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Strauss-Kahn’ın kefaletinin de geri ödeneceğini belirtti.Gelişmelere yakın üçüncü bir kaynak ise Manhattan Bölge Savcılığı’nın New York Eyalet Mahkemesi’ne bugün bir başvuru yaparak soruşturma sırasında kurbanın güvenilirliğiyle ilgili şüpheler oluştuğunu bildireceğini söyledi. Söz konusu kaynak, savcıların durumu Strauss-Kahn’ın avukatlarına aktardığını bildirdi.Yapılacak oturumda ayrıca kefalet konusunun da değerlendirileceği belirtildi.Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr.’ın sözcüsü Erin Duggan, e-mail’le yaptığı açıklamada, “Savcı büyük jürinin oyladığı suçlamaları ortaya koyarken büronun davanın detaylarını soruşturmaya devam edeceğini de belirtti” dedi.Strauss-Kahn’ın avukatı Benjamin Brafman, dün bir telefon röportajında, “Tanığın güvenilirliğiyle ilgili belli açıklamalar yapılacak” dedi. Bugün yapılacak olan duruşmada Strauss-Kahn’ın kefalet koşullarında “önemli düzenlemeler” yapılacağını belirten Brafman, daha fazla yorum yapmadı.Hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunulan IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, ev hapsinden kurtuldu ancak pasaportunu geri alamadı.Hakim, eşiyle birlikte mahkeme salonuna gelen eski başkan hakkındaki suçlamaların düşmediğini hatırlattı. Manhattan'daki mahkemedeki duruşma 10 dakika kadar sürerken, eski başkan eşi Anne Sinclair ile gülerek mahkeme salonundan ayrıldı.Staurss-Kahn'ın karar sonrasında açıklamada bulunan avukatı, müvekkilinin aklanacağını belirtirken, tacize uğradığını söyleyen otel görevlisinin avukatı ise müvekkilinin suçlamasında tek bir kelimeyi bile değiştirmediğini açıkladı.Otel görevlisi kadının avukatı, ellerinde ''somut kanıtlar'' bulunduğunu da ifade etti.