Strauss-Kahn 'kelepçeye karşı çıkmış'

T24 - IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, New York'ta cinsel taciz suçlamasıyla yakalandığı sırada kelepçe takılmasını istemediği ve diplomatik dokunulmazlık talep ettiği ortaya çıktı.







New York savcılığı, IMF'nin eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın cinsel taciz suçlamasıyla JFK havaalanında tutuklandığı sırada yaşananlara ilişkin yeni belgeler yayımladı.

Polis kayıtlarına göre Strauss-Kahn, Fransa'ya gitmek üzere bindiği uçak kalkmak üzereyken kendisini tutuklamak üzere gelen dedektiflere ilk olarak diplomatik dokunulmazlığı olduğunu söyledi. Ancak bilgilendirildikten sonra böyle bir başvuruda bulunmayacağını belirtti. Belgeler, Strauss-Kahn'ın havaalanındayken Sofitel otelini arayıp cep telefonunu odasında unuttuğunu söylediğini gösteriyor.

Otel yetkilileri, telefonu Air France acentasına ileteceklerini söylüyor, ancak otel görevlilerinin yerine polis geliyor ve Strauss-Kahn'ı tutukluyor. Dedektifler, havaalanındaki karakolda Strauss- Kahn'dan ceplerini boşaltmasını istiyor.

Strauss-Kahn, kelepçeler takılmak istendiğinde ise "takmanız şart mı?" diye soruyor. Dedektif "evet, şart" diye yanıt verince Strauss-Kahn, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu hatırlatarak Fransa büyükelçisiyle görüşme talep ediyor. 10 dakika sonra ise ellerini arkasında kelepçelememelerini rica ediyor.

İlerleyen dakikalarda ise diplomatik dokunulmazlık konusundaki görüşünü değiştiriyor ve bu yönde bir başvuru yapmayacağını belirtiyor.

Savcılık otel görevlisine tecavüz girişiminde bulunduğu iddialarını reddeden Strauss- Kahn'a karşı DNA kanıtlarını da sunacaklarını bildirdi. Strauss- Kahn'ın avukatı Benjamin Brafman ise ilan edilen belgelere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

IMF başkanlığından istifa eden Dominique Strauss-Kahn, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra hala New York'ta bulunuyor.



Strauss- Kahn, hakkında suçlamaları kabul etmezken masum olduğunu savunuyor.





