Strauss-Kahn: Hala sosyalistim

'Küreselleşme karşıtları bizimle tartışmalı'

'Hiçbir aceleye gerek yok'

Strauss Kahn kimdir?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, NTV/CNBC-e ortak yayınında Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtladı.Ayakkabı fırlatılması olayını değerlendiren Staruss-Kahn şunları söyledi: 'Bu gibi olaylar sık sık oluyor, ben gayet alışkınım. Bu kadar çok ilgi çekmesini doğru bulmuyorum. IMF'nin özellikle üniversitelerde itici gelmesi son derece olağan bir durum. Bizim yeni kurallar uyguladığımızı söylüyordum. Elbette bunları söylemene rağmen bazen protestolarla karşılaşabilirsin.IMF'nin ne olduğunu, ne yaptığını bilmiyorlar. Bu bizim suçumuz. Ayakkabılı ya da ayakkabısız, protesto olsun ya da olmasın kim olduğumuzu anlatmamız gerekiyor. IMF'ye muhalefet özellikle Asya ve Afrika'da giderek azalıyor.'IMF Başkanı, ayakkabı fırlatan Selçuk Özbek'ten neden şikayetçi olmadığını, 'İnsanların fikirlerini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum, bu ayakkabıyla bile olsa' sözleriyle açıkladı.IMF'nin yeni rolünü anlatan Strauss-Kahn, 'Geçmişte sıkça 'tek reçete herkese uyar' gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Bu yaklaşım ülkenin koşularını dikkate almıyordu. Örneğin Türkiye'de yaptığınız Ukrayna ile aynı olamaz. Artık ülkeye odaklanıyoruz' dedi.Krizin nedeninin kapitalizm olmadığını kaydeden IMF Başkanı, 'Bu, bir ev yanyorsa bundan suçlu olan ateşin kendini demek gibi bir şey. Burada senin yapman gereken yangına neden olacak koşulları engellemek. Küreselleşme karşıtları bizimle oturup tartışmalı' diye konuştu.IMF Başkanı 'Hâlâ sosyalist olduğunuzu düşünüyor musunuz' sorusunu 'Evet hâlâ sosyalistim, ben burada işimi yapmaya çalışıyorum' şeklinde yanıtladı.Kahn, yaptığı basın toplantısında da Türkiye'yle görüşmelerde gelinen noktaya ilişkin şunları söyledi: 'Bu tartışmaları yıllık toplantı esnasında devam ettirmenin doğru olmadığına karar verdik. Ülkelerin talebi olmadığı zaman böyle bir çalışma zorunluluğu söz konusu değil. Biz bir banka değiliz, müşteri aramıyoruz. Türkiye'de ekonomik durum iyiye gidiyor. Teknik destek zaten devam edecek. Hiçbir aceleye gerek yok.'IMF'ye 2007 yılında başkan olan Strauss-Kahn, Fransa’da sosyalist Lionel Jospin’in başbakanlığı sırasında, 1997-99 yılları arasında ekonomi bakanlığı yaptı. Bu görevi sırasında Fransa’nın Euro’ya geçişinde önemli rol oynayan Strauss-Kahn, sosyalist olmasına rağmen uyguladığı özelleştirme programıyla dikkat çekti.Fransız ekonomisi, Strauss-Kahn’ın ekonomi bakanlığı döneminde hızlı bir büyüme sergilerken, işsizlik ve kamu borcu azaldı. Strauss-Kahn, bu yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Sosyalist Parti’de, cumhurbaşkanlığı aday adayı yarışına girmiş ancak kaybetmişti.