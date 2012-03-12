Stratfor deyip geçmeyin

TAHA KIVANÇ

(12 Mart 2012 Star)

Çoğu kişi ‘Stratfor’ örgütünün ortalığa saçılan iç-yazışmalarına bakıp “Bize tuzak” sonucunu çıkarıyor. Yazışmaları elde edip gazetelerle paylaşanların niyetini elbette bilemem; ancak tuttukları notların herkesin bilgisi dahiline girmesinin kurucusu karı-kocayla örgüt şemasında tepelerde yer alanların hoşuna gitmediğine kalıbımı basarım.

Stratfor aldığı yarayla fazla uzağa gidemez.

‘Becerikli’ Faruk Demir’e de üzüleceği bir haberim var: Stratfor’a ‘kaynaklık’ ettiği için 18 ay boyunca 20 bin dolar alıyordu ya, bu kendisini ‘önemsiz’ bir ‘kaynak’ yapıyor; çünkü açıklanan yazışmaların gösterdiğine göre, çok daha yüksek ödeme yapılan ‘kaynakları’ var Stratfor’un...

Güzel bir tezgâh bu Stratfor aslında; karşılarına gelecek CIA’den biriyle asla konuşmayacak insanları, “Biz özel bir araştırma kurumuyuz” diye yaklaşılabilir kılmış ve konuşturmuşlar. Sonra da öğrendiklerini yüksek meblâğlarla ‘abone’ ettikleri istihbarat örgütlerine rapor etmişler...

Ne güzel, değil mi?

Kurucusu George Friedman ve eşi Meredith benim ‘Neo-Çılgınlar’ adını taktığım tayfanın birer elemanı aslında. ‘Karanlıklar Prensi’ Richard Perle dahil pek çok Neo-Çılgın’ın feyz aldığı Şikago Üniversitesi’nden Leo Strauss’un çömezi olmakla övünen biri Friedman.

Örgütün 3 numarası Fred Barton daha önceleri US Diplomatic Security Service adlı bir devlet istihbarat biriminde çalışmış. İsrail Başbakanı Yitzak Rabin’in, Haham Meir Kahane’nin suikastları ile 11 Eylül öncesi bir dizi ideolojik eylemin soruşturmasını yürütmüş... İlgi alanı İsrail. Mavi Marmara konusunu işlediği raporda, geminin ‘ne olduğu belirsiz’ kesimlerce finanase edildiğini yazması bundan...

Rusya ve Ortadoğu Stratfor’un özel ilgi alanları... İsrail’den yayın yapan Ynetnews’ün incelediği yazışmalardan İsrail ile Rusya arasında bir bilgi aktarımı köprüsü kurulduğu anlaşılıyor. İsrail Ruslar’a Gürcistan’a sattıkları İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) ‘gizli kodlarını’ vermiş; buna karşılık Rusya da İran’a sattığı Tor-M1 füze sisteminin kodlarını...

TR325 kendisini ‘stratejist’ olarak tanıtan, Ak Parti’ye, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Genelkurmay Başkanlığı’na yakın olduğunu iddia eden ‘Becerikli’ye Stratfor’un verdiği kodadı. ‘TR’ Türkiye’nin kısaltılmışı... Rakamlar da Stratfor istihbaratçılarına onun ne kadar ‘değerli’ veya ‘değersiz’ bir kaynak olduğunu gösteren işaretler...

Stratfor’a ‘kaynaklık’ etmeyi kabul eden kişiler örgüte yalnız kendileri bilgi sağlamıyor, başkalarıyla ilişki kurmasında da aracılık ediyorlar. Lübnan ordusunda üst düzey bir komutan olduğu sanılan ‘ME1’ kodadlı kaynak sözgelimi; üniversite öğrencileri, Hamas üyeleri, Lübnan’da görevli Arap diplomatlar ve gazetecileri de kaynak olarak sunmuş örgüte... Bunun karşılığında maaşı 2011 yılında 6 bin dolara yükseltilmiş...

Brezilya’da birine 8 bin, bir Avustralyalı’ya 6250 dolar maaş ödüyormuş Stratfor; bizim ‘Becerikli’nin maaşı ise sadece 1666 dolara geliyor.... ME kodadlının rakamı 1 iken bizimkinin 325... ME1 kodlu kişi maaşının hakkını Stratfor’a çok değerli gazeteci kaynaklar kazandırarak da göstermiş...

Özelliklerinden etkilenen TÜSİAD’ın Washington’a temsilci atadığı Emre Doğru Stratfor’a 22 Aralık 2010 tarihinde gönderdiği notta Ankara’dan bir dizi kişiyi ‘kaynak’ olarak öneriyor... Biri için “CHP’nin son kurultayında yönetimine girmeyi başaran, geçmişte üç kez PKK’nın ateşkesini önceden haber veren ve dediği çıkan Kürt kaynağım” diyor.

TPAO’da çalışan biri erkek diğeri kadın iki kişiyi de ‘kaynak’ olarak öneriyor. Erkek Ortadoğu, kadın ise Kafkasya, Orta Avrupa ve Karadeniz görev alanına giren enerji uzmanlarıymış... Bir diğeri Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin stratejik araştırma merkezinde uzmanmış... “İşbirliğine istekli” diyor Emre Doğru... Bir başkası, Türk Hava Kuvvetleri’nden komutanın konuşmalarını da yazan subay, “Ben size bilgi sağlarım” demiş... Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda bir sınıf arkadaşı varmış, elinden tutup pek çok başka uzmanla tanıştırmış Emre Doğru’yu...

Ne güzel tezgâh ama...