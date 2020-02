Stratejist Timothy Ash'ten 'tavsiye': Trump'ın Türkiye'yi bahane olarak kullanmasına izin vermeyin!

T24 Haber Merkezi

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, eski avukatı Michael Cohen’in seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğine dair suçlamaları kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın eline ‘koz’ verilmemesiyle ilgili Türklere uyarılarda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ash, “Türklere bir tavsiye, Cohen ve Manafort konusunda tecrübe ettiği tüm saçmalığın arasında Türkiye’yi ‘dikkat dağıtma’ taktiği olarak kullanmasına izin vermeyin” dedi. Ash, şöyle devam etti:

“Sadece Brunson olayını çözün, hayatınıza devam edin ve makro göstergeleri düzeltmeye odaklanın! Eğer Türkler Brunson’ı bırakırsa Trump için nasıl bir hediye olacağını düşünün. ‘Herhangi’ bir ara dönem zaferi olur ve bunun için sonsuza kadar minnettar olur. Ancak Türkler -an itibariyle çok zayıf olan, ellerindeki kağıtlara fazla güvenmemeli.”

Imagine the gift to Trump now if the Turks let Brunson go. It would be a “uge” midterm win, for which he likely would be forever grateful. But the Turks better not overplay their hand which is very weak at this point in time. https://t.co/ncZSPpXaWH