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Ekonomi

Stratejik teşvikten yararlanan ÇİNKUR, 1020 kişiye istihdam sağlayacak

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin önde gelen kuruluşlarından İpek Grubu'na bağlı ÇİNKUR fabrikası, stratejik yatırım kapsamında alacağı 1 milyar 101 milyon lira teşvik ile bin 20 kişiye doğrudan, 4 bin 590 kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlayarak

10 Nisan 2018 19:00

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin önde gelen kuruluşlarından İpek Grubu\'na bağlı ÇİNKUR fabrikası, stratejik yatırım kapsamında alacağı 1 milyar 101 milyon lira teşvik ile bin 20 kişiye doğrudan, 4 bin 590 kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlayarak.
Hükümetin stratejik yatırım kapsamında yaklaşık 130 milyar liraya ulaşan yatırım teşvikinden yararlanan firmalardan biri de  İpek Grubu\'na bağlı ÇİNKUR fabrikası oldu. ÇİNKUR, külçe üretimi için 1 milyar 101 milyon lira teşvik alacak. Firma, bu teşvikle bin 20 kişiye doğrudan, 4 bin 590 kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlayarak.
İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan  teşvik belgesini Cumhurbaşkanı Recek Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

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