-Strasbourg'da üçlü zirve STRASBOURG (A.A) - 24.11.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Monti, Avro Bölgesi borç krizini görüşmek üzere Strasbourg'da bir araya geldi. Toplantının, İtalya'nın yeni Başbakanı Monti'nin ilk defa Avrupa'nın iki önemli ülkesinin lideriyle bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. Sarkozy ve Merkel'in ortak daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, İtalya'nın mali borçları ve Avro Bölgesi borç krizi ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.