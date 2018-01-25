Strasbourg'da Afrin gündemi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı operasyon Avrupa'da ilk olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) ele alındı. Konu, Strasbourg'da devam eden AKPM genel kurul toplantılarının gündemine son anda Birleşik Avrupa Solu (UEL) grubunun önerisiyle geldi. AKPM genel kurulunda düzenlenen "güncel işler" oturumunda Türk heyetindeki AKP, MHP ve HDP'li vekiller de söz aldı. CHP'li hiçbir vekil konuşma yapmadı. AKP ve MHP'li vekiller Türkiye'nin "teröre karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını" savunurken, HDP'li üyeler "BM çerçevesi dışında hareket edildiğini" savundular.

Oturumda söz alan AKPM Türk heyeti başkanı AKP Samsun milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Suriye'deki savaşın "Suriye sınırları dışına taştığı ve terör örgütleri aracılığıyla Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan tehdit eder hale geldiğini" söyledi. Bu örgütlerin başında IŞİD, PYD ve YPG'nin geldiğini belirtti. Türkiye'nin bu örgütleri "nötralize etmek için" askeri operasyon başlattığını vurgulayan Kılıç, "Türkiye'nin Kürt kardeşleriyle hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'nin sorunu PKK, YPG ve PYD'dir. Zeytin Dalı operasyonu uluslararası hukuka uygun şekilde başlatılmıştır" dedi.

AKPM'nin bir diğer AKP'li üyesi Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı ve yeni vizyona giren "Pentagon Davası" filmini örnek göstererek, AKPM ve Avrupa kurumlarının "Kürt sorunu ve Ortadoğu meselesi" konusunda "algı operasyonu kurbanı olduklarını" ima etti. Miroğlu, "Avrupa Konseyi dönüp dolaşıp faturayı Türkiye'ye kesmek yerine şu gerçeğin farkına varmalıdır: önümüzdeki on yıllarda, kısacası bu yüzyıl içinde, Şam, Bağdat ve Diyarbakır'da istikrar ve huzur olmazsa ve ayrıca Irak, Suriye ve Türkiye'nin üniter birliği korunamazsa Avrupa'da huzur ve istikrar olmayacaktır. Huzur ve istikrarı terör örgütlerine silah vererek, bu örgütlerden ordular kurarak mı inşa edeceğiz?" şeklinde konuştu.

AKPM'nin HDP'li üyelerinden İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ni kaynak gösterip, "resmi planda inkâr edilmesine rağmen" Türkiye'nin askeri müdahalesinde şu ana kadar "çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini" söyledi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kurallarına "aykırı" hareket ettiğini savunan Kürkçü, "YPG'ye karşı alınmış bir BM kararı bulunmamaktadır" dedi.

Kürkçü'nün bağlı olduğu Avrupa Birleşik Solu (UEL) lideri Hollandalı parlamenter Tiny Kox, oturumda yaptığı konuşmada AKPM'ye; Türkiye'ye "harekata son vermesi" çağrısında bulunulması, "Avrupa devletlerinin konuyu BM platformuna taşımaları", Avrupa Konseyi organlarının "Türkiye'nin askeri harekatının Avrupa Konseyi değerlerine aykırı olduğunu vurgulamaları" ve "Türkiye'de Kürt sorunu için barış sürecine yeniden başlanması" önerilerinde bulundu.

AKPM'deki siyasi grupların büyük çoğunluğu Türkiye'nin askeri harekatına karşı çıktı. Hıristiyan Demokrat Grup adına konuşan Romanyalı parlamenter Ionut-Marian Stroe "olası sivil kurbanların" durumuna dikkat çekerken, Sosyal Demokrat Grup adına konuşan Estonyalı parlamenter Marianne Mikko, harekatla birlikte "Suriye'de insani krizin kötüleşeceği" mesajı verdi, kaynak belirtmeksizin "320 bin sivilin risk altında olduğunu" söyledi. Konuşmacılar arasında Türkiye'nin askeri harekatına tek destek Azeri vekillerden geldi. Hürt Demokratlar Grubu adına konuşan Azeri parlamenter Ganire Paşayeva, "Türkiye'nin uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde hareket ettiğini, harekatın sadece terör örgütlerini hedef aldığını ve barış getireceğini" söyledi.

Oturum sonunda herhangi bir karar alınmadı.

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Kayhan Karaca / Strasbourg