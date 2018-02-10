Strasbourg Turizm Fuarı'nda Türkiye yok

Levent Gündüz / Strasbourg, 9 Şubat (DHA) - Fransa\'nın Strasbourg kentinde gerçekleşen Uluslararası Strasbourg Turizm Fuarı 9 Şubat Cuma günü açıldı fakat her yıl Türkiye ve Türk turizmini tanıtan seyahat acentaları bu yıl 25\'incisi gerçekleşen turizm fuarına katılmadı.

9-11 Şubat tarihleri arasında açık olan fuara komşu ülkeler Almanya, İsviçre başta olmakla çok sayıda Fransız ilgi gösterdi.

Yaklaşık 150 turizm şirketinin temsilcileri, fuarda kurulan stantlarında ülke turizmlerini tanıtmak için yoğun çaba harcadı. Türkiye’yi tanıtan tek bir turizm acentasının olmaması fuarı gezenlere hayal kırıklığı yaşattı.

Avrupa’nın başkenti konumunda olan Strasbourg\'da gerçekleşen turizm fuarında Afrika, Ortadoğu, Avrupa ülkeleri ve Amerika tanıtıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Fransa için turizmde Türkiye önemli bir destinasyon.

Fuarda bu yıl misafir ülke olarak yer alan İtalya\'nın fuar standında makarna, dondurma gibi İtalyan mutfağının simge lezzetleri fuar iyaretçilerine ikram edildi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Fuardan genel görüntüler

- İtalyan stantında dans eden İtalyan çift