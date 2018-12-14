Strasbourg saldırganı öldürüldü

Fransız polisi, Strasbourg'da Noel pazarını hedef alan saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'in öldürüldüğünü açıkladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strasbourg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Saldırıyı IŞİD üstelendi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Bu arada İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti.

Strasbourg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.