STRAFOR İMALATHANESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir strafor üretim tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde büyük hasar oluştu.

Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptan-ı Derya Sokak\'ta saat 23.00 sıralarında bir strafor imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat malzemesi olarak kullanılan straforların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm işyerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kadıköy, Kartal ve Ümraniye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler