-Stosur yarı finalde İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'nda, beyaz grupta yapılan karşılaşmada Avustralyalı Samantha Stosur, Çinli Li Na'yı 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın dördüncü gün ilk maçında, bu sezon ABD Açık'ta şampiyon olan Samantha Stosur ile Fransa Açık'ta mutlu sona ulaşan Li Na karşı karşıya geldi. Avustralyalı raket, rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Stosur, rakibinin servisini 3 kez kırdığı ilk seti 6-1'lik skorla kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün bir mücadele ortaya koyan Avustralyalı oyuncu, Li Na'nın servisini yine 3 kez kırdığı bu seti de 6-0 aldı ve 1 saat 6 dakika süren maçtan 2-0 galip ayrıldı. Samantha Stosur, bu sonuçla beyaz grubu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak, yarı finale yükseldi.