-Stosur: En iyi silahlarımı kullanamadım İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonasında Rus Maria Sharapova'yı yenen Avustralyalı oyuncu Samantha Stosur, karşılaşmada bütün istediklerini sergileyemediğini söyledi. Beyaz grupta yapılan karşılaşmada rakibini 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Stosur, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ''Aslında en iyi silahlarımı kullanamadım. Daha önce yaptığım bazı taktikleri kullanmaya çalıştım. İyi oynadığımı düşünüyorum'' dedi. Organizasyonda ilk gün yapılan maçların tenis açısından güzel geçtiğini vurgulayan Avustralyalı raket, bugün de Belarusu oyuncu Victoria Azarenka karşısında kendisini zor bir karşılaşmanın beklediğini dile getirerek, ''İyi oynamaya, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bugün aldığım galibiyet yarınki maç için bana güven verecektir'' diye konuştu. -Sharapova: ''Bu en iyi oyunum değil''- Maria Sharapova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir süre maç oynayamadığını belirterek, Samantha Stosur karşısında da en iyi oyununu sergileyemediğini ifade etti. Yakın zamanda yaşadığı sakatlığa rağmen turnuvaya katılma şansı elde ettiği için mutlu olduğunu belirten Sharapova, ''Bu turnuvada elimden gelenin en iyisini oynamaya çalışacağım. Bugünkü oyun benim en iyi oyunum değil. Yarın da güçlü bir rakip olan Li Na ile karşılaşacağım. Daha iyi olmaya çalışacağım'' dedi. Stosur'un maça iyi başladığını ve tüm oyun boyunca bunu sürdürdüğünü anlatan Rus oyuncu, ''Çok iyi kesme atışları attı. Az hata yaptı ve tutarlı bir oyun sergiledi. Ben elimden geldiği kadar hızlı cevap veremedim taktiklerine'' şeklinde konuştu. Salondaki atmosferin çok iyi olduğunu söyleyen Sharapova, ''Neredeyse 10 bin kişi vardı ve bizi çok iyi motive ettiler. Bence turnuvadaki oyuncuların gördüğü saygı inanılmaz'' ifadelerini kullandı. Şampiyonada kırmızı grupta ilk maçların ardından Rus Vera Zvonareva'yı 2-0 yenen Çek Petra Kvitova birinci, Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen Danimarkalı Caroline Wozniacki ikinci, Radwanska üçüncü ve Zvonareva'da dördüncü sırada yer aldı. Beyaz grupta ise bugün yapılan tek maçta Rus Maria Sharapova'yı 2-0 yenen Avustralyalı Samantha Stosur, ilk sıraya yerleşti.