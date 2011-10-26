-Stosur dünyanın 2 numarasını mağlup etti İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasının ilk gününde beyaz grupta yapılan ilk maçta Avustralyalı Samantha Stosur, Rus Maria Sharapova'yı 2-0 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Amerika Açık 2011 şampiyonu Stosur, teklerde dünya 2 numarası Sharapova'yı 6-1 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti. Maçın 1. setine iyi başlayan Avustralyalı tenisçi, 3. oyun sonunda 3-0 öne geçti. Rakibi karşısında ilk sette etkili olamayan Sharapova, sadece 4. oyunu alabildi. İlk sette 2 kez rakibinin servisini kıran Stosur, seti 6-1 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan Sharapova, 3-0 öne geçti. Bir kez rakibinin servisini kırarak arka arkaya 3 oyun alan Stosur, 6. oyun sonunda 3-3 beraberliği yakaladı. 10. oyun 5-5 geçilirken, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçen Stosur, 12. oyunu da alarak, seti 7-5 ve 1 saat 33 dakika süren maçı da 2-0 kazandı. Maçta 6 çift hata yapan Sharapova, 4 ''ace'' ile oynarken, Stosur, çift hata ve ''ace'' yapmadı. -Stosur ilk kez Sharapova'yı yendi- Avustralyalı Stosur, Sharapova karşısında ilk galibiyetini aldı. İki raket arasında daha önce yapılan 9 maçtan da Sharapova, galibiyetle ayrılmıştı. Bu arada, Sharapova'nın nişanlısı Anadolu Efesli basketbolcu Sasha Vujacic de karşılaşmayı izledi. -İlk gün 10 bin 284 kişi izledi- Şampiyonanın ilk gününde 10 bin 284 kişinin maçları izlediği bildirildi. Şampiyona için düzenlenen salonun, 15 bin 500'den 10 bine indirilen kapasitesinin, yoğun ilgi nedeniyle 11 bine çıkarıldığı bildirildi. İlk iki maçın ardından salondaki seyirci sayısı azaldı.