Stopajda ayrım kalktı

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin yeni stopaj düzenlemesini açıkladı. Bonoda yatırımcı ayrımı kalkarken; bonolar için kurumlarda stopaj yüzde 0, bireylerde yüzde 10 oldu. Hisse senedinde ise stopaj yüzde 0 oldu.





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da gerçekleştirilen MÜSİAD Genel Kurulu öncesi, gazetecilerin Anayasa Mahkemesi'nin bono ve yatırım fonunda yabancılara sıfır stopaj ve ücretlilerin gelir vergisi dilimiyle ilgili iptal kararının ardından yeni stopaj düzenlemesinin nasıl olacağına dönük sorularını yanıtladı.



Bakan Şimşek, dün basında yer alan ve yerli, yabancılar için bütün menkul kıymetlerde yüzde 10 stopaj uygulanacağına dönük haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, kendilerinin bu konudaki çalışmaları tamamladıklarını bildirdi.



Stopaj uygulamasına ilişkin Meclis'e gönderecekleri taslağa göre hisse senetlerinde mevcut durumun devam edeceğini ifade eden Şimşek, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:



''Hisse senetlerinde mevcut durum devam edecek. Yani yerli ve yabancı bütün yatırımcılar için sıfır stopaj uygulaması devam edecektir. Zaten bu uygulama halen geçerli olan bir uygulama. Devlet İç Borçlanma Senetlerine gelince orada yerli ve yabancı ayrımını kaldırıyoruz, sermaye şirketlerine yani buna fonlar da dahil bütün fonlara, bütün sermaye şirketlerine yüzde sıfır stopaj uygulayacağız. Gerçek kişiler için ve diğer kurumlar için ise yüzde 10 stopaj uygulaması devam edecektir. Dolayısıyla bu alandaki bu konudaki bütün spekülasyonlara son vermek açısından bu açıklamayı uygun gördüm. Birazdan Maliye Bakanlığı bu konuda daha detaylı bir açıklama yapacaktır.''



''Burada yerli yabancı gibi bir ayrım olmuyor onun yerine bireysel ve kurumsal gibi bir ayrım mı oluyor?'' şeklindeki soru üzerine de Bakan Şimşek, ''Evet, ama orada da sermaye şirketlerine, ki bunlara da yatırım fonları dahil yüzde sıfır stopaj uygulaması, gerçek kişilere ve diğer kurumlara ise yüzde 10 stopaj uygulaması getiriyoruz''dedi.



Bu uygulamanın bütçeye etkisine dönük bir soru üzerine de Bakan Şimşek, bütçenin zaten yılın ilk aylarına bakıldığında öngörülenin üzerinde bir performans gösterdiğini belirterek, bunun etkisinin çok sınırlı olacağını kaydetti.





Bakanlıktan açıklama



Maliye Bakanlığı, Hisse Senedi ve Devlet İç Borçlanma Senetleri alım satım kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yerli ve yabancı yatırımcılar için bütün menkul kıymet kazançlarına yüzde 10 oranında stopaj uygulanacağı konusunda haberlerin yer aldığı belirtilirken, ancak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri alım satım kazançlarında yabancı yatırımcılar için yüzde 0 stopaj uygulamasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu kararın 8 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.



Ancak, söz konusu kararın yürürlüğe girmesi beklenmeksizin bir düzenleme yapılması amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede, yapılan çalışmalar neticesinde, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından vergileme farklılığını ortadan kaldıran yeni bir sistemin uygulamaya konulmasının öngörüldüğünü bildirdi.





Yeni düzenleme neleri öngörüyor?



Maliye Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme;



Hisse senedi alım satım kazançlarında, halen olduğu şekilde yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için yüzde sıfır (0) stopaj uygulamasına devam edilmesini, Devlet iç borçlanma senetlerinin alım/satım ve itfa kazançlarında ise yerli-yabancı yatırımcı ayrımına dayalı stopaj uygulaması kaldırılarak; Sermeye şirketleri (yatırım fonları dahil) için yüzde sıfır oranında; diğer mükellefler (gerçek kişiler ve diğer kurumlar) için ise yüzde 10 oranında stopaj yapılmasını öngörüyor.







