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Spor

Stoner zaferle başladı

MotoGP’de Katar’da düzenlenen sezonun ilk yarışını Ducati takımından Casey Stoner kazandı.

14 Nisan 2009 03:00


MotoGP’de Katar’da düzenlenen sezonun ilk yarışını Ducati takımından Casey Stoner kazandı. Son şampiyon Valetino Rossi ikinci sırada yer alırken, Jorge Lorenzo da üçüncü oldu.


MotoGP'de sezon bir günlük gecikmeyle de olsa Katar Grand Prix'siyle start aldı.

Yoğun yağmur nedeniyle pazar günü yapılamayan Grand Prix 13 Nisan Pazartesi günü yapıldı. Avustralyalı sürücü Casey Stoner, pole pozisyonunda başladığı yarışı baştan sona önde götürerek kariyerinin 17. Grand Prix zaferine ulaşırken, Katar'da da üst üste üçüncü birinciliğini yaşadı.

Sezona dünya şampiyonu unvanıyla başlayan Valentino Rossi, startın ardından önce Loris Capirossi'ye ardından da takım arkadaşı Jorge Lorenzo'ya geçilse de ilerleyen turlarda ikinci sıraya yükseldi ve Stoner'ın ardından finişe ikinci sırada ulaştı.

Yarışta üçüncülüğüyse geçen yıl Katar'da ikinci olan Jorge Lorenzo elde etti. Fiat Yamaha bu sonuçla podyuma iki sürücüsünü de çıkarmış oldu.

Repsol Honda takımıysa sezona hayal kırıklığıyla başladı. Andrea Dovizioso beşinci olarak takımın en başarılısı olurken, geçen yılın dünya üçüncüsü Dani Pedrosa 11. sırada kaldı.

Geçen yıl 250cc Dünya Şampiyonası’nı 3. sırada bitiren Mika Kallio, kariyerinin ilk MotoGP yarışını 8. sırada bitirerek en başarılı çaylak sürücü olmayı başardı.

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