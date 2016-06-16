Stoltenberg'den Rusya uyarısı



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın yayılmacılık planları karşısında uyarıda bulundu. Stoltenberg ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte Rusya'nın ‘askeri yöntemlerle kendine nüfuz alanı yaratmaya çalıştığını' söyledi.

Rusya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'nın sınırlarına yoğun askeri yığınak yaptığını belirten NATO Genel Sekreteri Kuzey Kutup Bölgesi, Baltıklar, Karadeniz ve Akdeniz'deki Rus askeri varlığının artmakta olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, “NATO'nun doğu sınırlarında askeri birliklerin üslendirilmesi Rusya'nın sataşkanca tutumuna verilmiş uygun bir cevaptır, bize ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacağımızı müttefiklerimize gösteriyoruz. Muhtemel düşmanlarımız bizi tehdit ettiklerinde tepki göstereceğimizi bilmeliler”, dedi.

NATO Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'da biner asker üslendirmeyi kararlaştırmıştı.