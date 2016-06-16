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Dünya
Deutsche Welle

Stoltenberg'den Rusya uyarısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın askeri yayılmacılık emelleri karşısında uyarıda bulundu. Stoltenberg ittifaka yönelen tehdidin karşılıksız kalmayacağını söyledi.

16 Haziran 2016 11:24


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın yayılmacılık planları karşısında uyarıda bulundu. Stoltenberg ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte Rusya'nın ‘askeri yöntemlerle kendine nüfuz alanı yaratmaya çalıştığını' söyledi.

Rusya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'nın sınırlarına yoğun askeri yığınak yaptığını belirten NATO Genel Sekreteri Kuzey Kutup Bölgesi, Baltıklar, Karadeniz ve Akdeniz'deki Rus askeri varlığının artmakta olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, “NATO'nun doğu sınırlarında askeri birliklerin üslendirilmesi Rusya'nın sataşkanca tutumuna verilmiş uygun bir cevaptır, bize ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacağımızı müttefiklerimize gösteriyoruz. Muhtemel düşmanlarımız bizi tehdit ettiklerinde tepki göstereceğimizi bilmeliler”, dedi.

NATO Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'da biner asker üslendirmeyi kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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