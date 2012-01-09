-Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye hedefini destekliyoruz ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, Türkiye'nin son dönemde gösterdiği ilerlemeyi takdirle izlediklerini söyleyerek, bölgesindeki diğer halkların demokratik birer toplum olabilmek için Türkiye'ye baktıklarını belirtti. Başbakan Erdoğan ve Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg Başbakanlık Merkez Bina'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Norveç Barış Yapma Kaynak Merkezi arasında mutabakat muhtırası ve Türkiye İstatistik Merkezi ile Norveç İstatistik Ofisi arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Stoltenberg, Türkiye'de karşılaştığı konukseverlik için teşekkür ederek, Türkiye'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başardıklarının ve Erdoğan'ın liderliğinin kendilerini çok etkilediğini kaydetti. Türkiye'nin son dönemde çok önemli bir ilerleme sağladığını, gerek bölgesel gerekse küresel olarak çok önemli bir rol oynadığını ifade eden konuk Başbakan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgedeki başka ülkelerde halkların en temel hakları ve demokrasi için mücadele verdiğini belirtti. Stoltenberg, ''Bu halklar sıkıntılı oldukları dönemlerde barış ve istikrar için, demokratik bir toplum olabilmek için Türkiye'ye bakıyorlar'' diye konuştu. Konuk Başbakan Türkiye'nin bu önemli rolünü çok olumlu gördüklerini ve ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyleyerek, Türkiye ile Norveç'in hem dost hem de müttefik iki ülke olduğunu, NATO ve BM gibi örgütlerde birlikte çalıştığını hatırlattı. İki ülkenin de AB'ye üye olmadığını ancak Birlik ile yakın ilişkileri bulunduğunu aktaran Stoltenberg, iki ülke ekonomisinin de güçlü olduğunu, Türkiye'deki büyümenin ve kalkınmanın kendilerini çok etkilediğini bildirdi. İki ülke ilişkilerinin özellikle de ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinde büyük bir potansiyel bulunduğunu belirten Stoltenberg, bu yönde atılan bazı adımları sıraladı. Stoltenberg, dün Norveçli bir şirketin başlattığı, 1,2 milyar dolar yatırım yapılan hidroelektrik projesinin temel atma töreni olduğunu anımsatarak, bu yatırımın gerek Türkiye gerekse Norveç için çok önemli olduğunu kaydetti. Stoltenberg, çünkü bunun temiz, yenilenebilir bir enerji olacağını, bu adımın Norveçli firma için de sektörün gelişmesi açısından önemli olduğunu bildirdi. İki ülkenin denizcilik, balıkçılık ve turizm alanlarında da ilişkilerini daha da geliştirebileceğini belirten konuk Başbakan, güçlü ekonomileri olan ve büyüyen iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin özellikle Avrupa'nın krizde olduğu bir dönemde çok olumlu bir gelişme olacağını kaydetti. Stoltenberg, iki ülkenin barış inşası ve istatistik gibi somut alanlarda da işbirliğine gitmesinin önemine işaret ederek, barış ve uzlaşı alanlarındaki çeşitli süreçlerde rol almak için bilgiye ve araştırmaya ihtiyaç olunduğunu, imzalanan muhtıra ile bunun sağlanacağını kaydetti. Stoltenberg, imzalanan ikinci muhtıranın da istatistik alanında olduğunu hatırlatarak, bu alana özellikle önem verdiğini çünkü asıl mesleğinin bu olduğunu ve siyaseti bıraktığında asıl mesleğine geri döneceğini anlattı. İki ülke arasındaki işbirliğini insan hakları alanında da geliştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen konuk Başbakan, bu alandaki diyaloğu BM, Avrupa Konseyi ve AGİT çerçevesinde geliştirmenin önemine dikkat çekti. Stoltenberg, Türkiye ile Norveç'in gerek NATO bünyesinde Afganistan'da gerekse diğer başka alanlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğini de bildirdi. Stoltenberg, ''Türkiye'nin AB'ye tam üye olma hedefini destekliyoruz'' diyerek, AB ile müzakere etme konusunda Türkiye'ye tecrübelerini aktarabileceklerini çünkü iki kez müzakereleri tamamlamış ama üyeliği referandumda reddetmiş bir ülke olarak kendilerine başvurabilineceğini kaydetti. Suriye'deki insan hakları ihlalleri ile ilgili soruya karşılık da konuk Başbakan, bu konuda çok endişeli olduklarını söyleyerek, Suriye yönetiminin bir an önce politika değiştirerek, barışçıl, çok partili, demokratik bir sisteme geçiş sürecini başlatmasını istediklerini bildirdi. Stoltenberg, Suriye'de barış sağlamanın en önemli yolunun Beşşar Esad'ın görevi bırakması ve ülke yönetimini başkalarına devretmesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara barınma sağlamasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Uluslararası toplumun Esad üstündeki baskısını güçlü bir şekilde uygulamaya devam etmesi ve şiddetin sona ermesi için çalışılması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, demokratik ve barışçıl gelişmelerin desteklenmesini istedi. Stoltenberg, insan hakları diyaloğu konusundaki soruya karşılık da BM ve Avrupa Konseyi gündemi içinde insan haklarının nasıl daha çok teşvik edileceği hakkında Türkiye ile ortak bir anlayış içinde olduklarını belirterek, kadın hakları, ifade özgürlüğü gibi bazı alanlarda ortak çalışmalar yapmanın mümkün olduğunu bildirdi.