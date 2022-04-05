T24 LogoT24 Logo
Dünya

Stoltenberg: Rus güçleri çekilmiyor; Ukrayna'nın doğusunda yeniden konumlanıyor

NATO Genel Sekreteri, gelecek haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda daha büyük bir saldırı başlatabileceğini söyledi

05 Nisan 2022 16:14

T24 Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova’nın Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmediğini, gelecek haftalarda Ukrayna’nın doğusundaki hareketliliğini artırmasını beklediklerini söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna’nın kuzeyinden ayrılan Rus güçlerinin Donbas bölgesinde yeniden konumlandığını söyledi. Yeniden konumlanmanın birkaç hafta sürmesini beklediklerini söyleyen Stoltenberg, bundan sonra daha büyük bir saldırı olacağını ekledi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla silah göndermekte kararlı olduğunu da belirtti.

jens stoltenbergnatomüttefikrusyaukraynakonumlanma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24