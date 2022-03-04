Stoltenberg: Putin başarısız olurken NATO birleşiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin son durumu değerlendirdiği açıklamalarda "Putin başarısız olurken NATO da iyice birleşiyor. Rusya ile alakalı olarak İsveç ve Finlandiya iş birliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizine ilişkin “Rusya saldırılara devam ederken Ukrayna için gelecek günlerin daha kötü olacağı görülüyor” dedi.

Stoltenberg, “Bu Putin’in savaşıdır. Putin’e çağrıda bulunuyoruz. Tüm birliklerini Ukrayna’dan çeksin ve gerçekçi bir diplomasi yolu seçsin. NATO Ukrayna’ya destek veriyor. ve yine savunma alanında yardımcı oluyor. ” dedi.

NATO Genel Sekreteri, “Bu krize anında cevap vermeye çalışıyoruz ve hem karadan hem havadan hem de denizden caydırıcı güçlere başvuruyoruz. NATO bir savunma ittifakıdır ve amacımız buradaki ülkeleri güvende tutmaktır. Bu ittifakın parçası olarak bu savaşın Ukrayna’nın dışına çıkmasını önlememiz lazım çünkü eğer bu gerçekleşirse sonuçları çok daha yıkıcı olacaktır, ölümler çok daha fazla olacaktır.” dedi.

Stoltenberg, Rusya’nın saldırıları artıracağını da öne sürerken, ‘NATO Rusya ile savaşa girme niyetine değildir.” dedi, müttefik ülkelerin Ukrayna’da NATO uçağı ve gemisi istemediklerini vurguladı. Stoltenberg, Putin’in otoritelik ve demokrasi arasında bir seçim yapması gerektiğini belirtirken, NATO’nun Rusya ile diplomasi yollarını açık tuttuğunu vurguladı.

Stoltenberg, sözlerini, “Hepimizin bu krizden öğreneceği ders, hiçbir kıta veya hiçbir ülke bu durumla tek başına çıkamaz. Putin başarısız olurken NATO da iyice birleşiyor. Rusya ile alakalı olarak İsveç ve Finlandiya iş birliğimizi güçlendireceğiz. Bu ülkeler NATO toplantılarına katılmaya devam edecek.” ifadeleriyle sürdürdü.

Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” konusunu tartıştığını ancak NATO uçaklarının Ukrayna hava sahasında uçmaması konusunda anlaştıklarını söyledi.

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