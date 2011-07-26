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Dünya

STOLTENBERG: NORVEÇ DEĞİŞECEK LONDRA (A.A)

26 Temmuz 2011 02:25

-STOLTENBERG: NORVEÇ DEĞİŞECEK LONDRA (A.A) - 25.07.2011 - Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, 76 kişinin öldüğü saldırıların ardından ülkesinin bugüne kadar hiç olmadığı kadar değişeceğini ancak demokrasi ve açıklık değerlerine bağlı kalmaya devam edeceğini söyledi. BBC'ye demeç veren Başbakan, ''Norveç'in değişeceğini düşünüyorum. Öncesi ve sonrası olacak ama yine de her zaman demokrasi ve açıklık değerlerine bağlı kalan, insanları aktif olmaya, kendilerini güvenli hissettikleri ölçüde siyasi yaşama katılmaya teşvik eden bir toplum olacağız'' dedi. Resmi konutunda demeç veren Başbakan, ülkesinin terör eylemlerine hedef olmaya hazırlıklı olduğunu ancak böyle bir şiddeti asla tahayyül etmediklerini söyledi ve ''Norveç herkesin kendisini yakın hissettiği bir ülke. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamadık. Cuma günkü eyleme benzer bir eyleme rastlamak için İkinci Dünya Savaşı'na kadar gitmek gerek'' ifadesini kullandı. Stoltenberg, ''Norveç yasta, hala şokta ama insanların birbirlerini teselli ettiği, birbirlerine yardım ettiği birleşik bir Norveç de görüyoruz'' dedi. 32 yaşındaki Anders Behring Breivik, bugünkü duruşmada saldırıları düzenlediğini kabul etmişti. Anders Behring Breivik'in Avrupa'daki aşırı sağ hareketlerle bağlantısının bulunup bulunmadığı sorusu üzerine de Başbakan, polis soruşturmasının sona ermesini beklemek istediğini belirtti ve ''İnsanlar çalışmalarını tamamladığında uluslararası bağlantılar ve bu korkunç suçun diğer boyutları hakkında daha fazla bilgimiz olacak. Hiçbir toplum terör eylemlerinden, şiddet olaylarından kendisini yüzde 100 koruyamaz'' diye konuştu.

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