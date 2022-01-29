Stoltenberg: Diyaloğa hazırız ancak gerilim tırmanırsa Rusya'ya büyük bir bedel ödeteceğiz

NATO üyelerinin kötü senaryoya da hazırlıklı olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Rusya Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, ekonomik ve siyasi yaptırımlarla ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak. Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için Kiev'e yardım edeceğiz ve doğal olarak gerekirse tüm müttefiklerimizi korumaya da hazırız" dedi.

"Saldırganlık durumunda, bu sefer daha fazla güç yollarız"

"Rusya'nın amacı sınırlarında daha az NATO gücü bulunmasını sağlamak ise, aksiyle karşılaşır. Saldırganlık durumunda, bu sefer daha fazla güç yollarız" diye konuşan Stoltenberg, tüm NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik eylemlerde hemfikir olacağını öne sürdü.