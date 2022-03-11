Stoltenberg, Antalya'da konuştu: "Rusya her ülkenin bağımsız ve özgür kararlarına saygı duymalıdır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Rusya her ülkenin bağımsız ve özgür kararlarına saygı duymalıdır." dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her ülke kendi kararlarını özgürce verebilir. Ukrayna da bunu istiyorsa, Rusya her ülkenin bağımsız ve özgür kararlarına saygı duymalıdır."

"Ben son 200 yılda ABD’nin yaptığı her şeyi savunmuyorum. Ben savaşların pek çoğunu protesto etmek için sokaklara çıkmış bir insanım. Temelden başlamamız gerekiyor. Temelde, bir bağımsız, özgür ülke, kendi yolunu seçebilir mi seçemez mi? Bunu sorguluyorsanız öyle bir dünyaya gireriz ki Rusya’nın güç kullanması mümkün olur. Ukrayna’nın sahip olduğu güç ve cesareti hayranlıkla izliyoruz."

"NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna’nın kararı. Rusya’nın NATO için bağlayıcı olarak istediği bir sözleşme var. NATO’nun daha fazla genişlememesini taahhüt edeceğimiz bir anlaşma istiyor. Rusya bunun yasaklanmasını istiyor."

"Ukrayna üyelik isterse, buna hazır olup olmadığına diğer ülkeler bakacak. Önemli olan her ülkenin iradesine saygı duymak."

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