Stoltenberg açıkladı: NATO'ya 30. üyesini kabul etmeye hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Makedonya'yı 30. üyesi olarak kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Stoltenberg, Makedonya'nın tarihi bir fıratla karşı karşıya olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev bir araya geldi.

Zaev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Makedonya'nın uluslararası toplumun tam üyesi olması için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmanız için isim anlaşmasını kabul etmeniz gerekiyor. NATO üyeliği için başka yol yok" dedi.

Stoltenberg daha sonra, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile Makedonya ordusunun özel kuvvetleri tarafından İlinden Kışlası'nda gerçekleştirilen gösteri tatbikatını da izledi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Stoltenberg, Stoltenberg, "Benim söyleyebileceğim, NATO sizi ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazırdır. Bildiğiniz üzere tüm 29 üye ülke, temmuz ayındaki zirvede tam üye olmanız için ve kabul müzakerelerinin başlaması için karar vermişti. Biz bu konuda bağlılığımızı sürdüreceğiz, ancak sizin tam üye olabilmek ve kabul müzakerelerini tamamlamak için isim anlaşmasını uygulamanız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.