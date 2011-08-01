-STOLTENBER HALKA TEŞEKKÜR ETTİ OSLO (A.A) - 01.08.2011 - Norveç Başbakanı Jens Stoltenber, 22 Temmuz'da başkent Oslo ve Oslo yakınındaki Ütöya adasında düzenlenen saldırıların ardından halkın gösterdiği tutumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stoltenber, ölenleri anmak için Norveç parlamentosunda, Kral 5. Herald ve veliaht Prens Haakon'ın da katıldığı anma töreninde yaptığı konuşmada, sorumluluk gösteren, ağırbaşlılığını koruyan ve demokrasiyi seçen Norveç halkına teşekkür etti. Ölenleri anmak için bir dakikalık saygı duruşundan ve milli marşın okunmasından sonra Stoltenber, 21 Ağustosun ulusal anma günü olacağını açıkladı. Stoltenber, "Bu dramdan hepimizin öğrenmesi gerekenler var. Hepimizin yanlış yaptığımızı söylememiz gerekebilir. Bunu yaparak saygı görmeliyiz" dedi. "22 Temmuz kuşağı, kahramanların ve umudun kuşağı" diyen Stoltenber, doğrudan bir kişiye işaret etmeden siyasilere ve yazarlara konuşmadan önce düşünme çağrısında da bulundu.