Stoklar iki günde eridi

İşte ÖTV indirimli fiyatlar

Bursa'da hareket başladı

Fiat ve Ford'dan bağlantı rekoru

Ford'tan kısa çalışma ödeneği başvurusu

Bayiler nisan stoğunu tüketti

İndirimi gören müşteri galeriye koştu

Yenibosna'daki Bağdatlılar Otomotiv Renault Dacia Yetkili Satıcısı Satış Müdürü Erdoğan Yalçınkaya, hükümetin otomobil satışlarında ÖTV'yi indirmesi sonucu bayilerde yaşanan talep patlamasını böyle özetliyor. Araç fiyatlarında yüzde 15-20 arasındaki indirimin cazibesine kapılan tüketicilerin adeta hücum ettiği bayilerin büyük bölümü mart ayı satış kotalarını, indirimin daha ikinci gününde doldurdu. Bayiler Nisan ve Mayıs ayında distribütörün veya üreticinin göndermeyi taahhüt ettiği araçları da ön sipariş alıp şimdiden satmaya başladı. Bu arada Türkiye'nin Detroit'i Bursa'da da fabrikalar hareketlenmeye başladı.Referans gazetesinin haberine göre; ÖTV'nin düşürülmesiyle birlikte kimi modellerde 5 milyar TL'yi bulan indirimlerden yararlanmak isteyen tüketicinin bayilere akın etmesiyle birlikte krizin başladığı ilk günlerden itibaren zor günler yaşayan otomotiv sektöründe umut ışıkları doğdu. İhracatta iki ayda yüzde 61 gerileme olan sektörde bir süredir iç talebin canlandırılması vergi indirimi ya da hurda teşviki bekleyen sektör, bir süredir stoklarını artırmamak ve bayi teşkilatını stok problemiyle karşı karşıya bırakmamak için önlemler almaya başlamışlardı. Üretime ara vermek, vardiya sayısını düşürmek gibi önlemler alan fabrikalar, otopark alanlarını da genişletmek zorunda kalmışlardı. İşten çıkarılan işçi sayısı 6000'i bulmuştu.Oyak Renault, Tofaş ve Karsan Peugot otomobil fabrikalarına ev sahipliği yapan ve bu nedenle,"Türkiye'nin Detroit"i olarak nitelendirilen Bursa'daki otomobil fabrikalarında da hareketlilik başladı. Durgunluk nedeniyle uzun zamandır yapılamayan yurtiçine otomobil sevkiyatı, ÖTV indirimi ile birlikte yeniden hız kazandı. ÖTV indiriminin yürürlüğe girmesinden itibaren, yurt genelindeki bayilerinden sipariş gelmesi ile birlikte, fabrikalar, otoparklarında beklettikleri otomobilleri sevk etmeye başladılar.Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında, ÖTV indiriminin başladığı ilk gün, her biri 9 araçtan oluşan 50 TIR'lık sevkiyat yapıldı. İkinci gün TIR sayısı 80'e ulaşırken, sevkiyatların gece 24.00'e kadar sürdüğü öğrenildi. Yurt içine yapılan araç sevkiyatının, geçen hafta ihracat için günde 50 olan TIR sayısını geçtiği görüldü.Doğuş Otomotiv VW Binek Genel Müdürü Vedat Uygun, ilk 2 günde bağlantı ve satışların iyi gittiğini belirterek,, "Talepler iyi gidiyor. Ancak bu daha ilk hafta ve 3 ay boyu için gösterge olamaz. Biz VW olarak gidişatı yakından izleyip gerekirse bazı modellerde ek sipariş yapabiliriz. Birkaç gün daha pazarı izleyip karar vereceğiz" dedi.Fiat İş Birim Direktörü Okan Baş, ÖTV oranlarının düşürülmesinin ardından, dün gün sonunda bağlantılarının 600 adedi bulduğunu bildirdi. Baş, ÖTV indirimiyle birlikte oluşan olumlu rüzgarın mart ayı toplam pazarına etkisinin hissedilir derecede olacağına inandıklarını belirtti. Fiat showroomlarında dün itibariyle hem binek hem de ticari araç modellerine yönelik olarak büyük ilgi ve talep olduğunu dile getiren Baş, "Pazartesi günü itibariyle çağrı merkezlerimize bin 637 telefon alırken, showroomlarımızı yüzde 200'lük artışla bin 500'e yakın müşteri ziyaret etti. Pazartesi günü sonunda ise 600 adede yakın bağlantı yaptık ki bu bir önceki hafta ile karşılaştırdığımızda neredeyse 5 kata varan bir artışı ifade ediyor." Baş, ilk gün beklentilerinin üstünde bir bayi trafiği gerçekleştiğini, bunun önümüzdeki günlerde azalsa da mart ayı boyunca devam etmesini beklediklerini ifade etti. Ford Otosan ise ÖTV indiriminin açıklandığı ilk pazartesi günü 350, Salı günü ise yaklaşık 500 alım bağlantısı kurdu.ÖTV indirimlerine rağmen biriken devasa stoklar, otomotiv şerketlerini önlem almaya zorluyor. Krizden en fazla etkilenen otomotiv sektörünün Türkiye'deki lider kuruluşu ve geçtiğimiz yılların ihracat rekortmeni Ford Otomotiv'de işveren ile sendika işçi çıkarılmasını önlemek amacıyla anlaşmaya vardı. 5 bin 239 işçinin 1 Nisan ile Eylül sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunuldu. Başvurunun kabul edilmesi halinde işçiler bu süre içinde eksik ücret almaktan da kurtulmuş olacak.Citroen'in bayilerinden CTR Otomotiv'in Satış Danışmanı Ali Şahin: İndirimle fiyatlarımız 6-7 bin TL düştü. Satışlarımızda yüzde 90'a varan artış oldu. ÖTV indiriminden önce ayda 20 araç satıyorduk. Şimdi günde 20 araç satıyoruz.Bağdatlılar Otomotiv Renault Dacia Yetkili Satıcısı, Satış Müdürü Erdoğan Yalçınkaya:ÖTV indirimi kararıyla birlikte satışlarda yüzde 100 artış oldu. Son 3 günde 50 araç sattık. Şu anda elimizde araç kalmadı. Fabrikaya sipariş verdik. Henüz üretilmemiş araçları bile sattık.Toyota bayilerinden Sonkar Otomotiv'in Satış Danışmanı Oktay Yüksel: Bizim araçlarımızın fiyatı ortalama 6 bin YTL düştü. ÖTV indirimiyle gelen satış artışlarından çok memnunuz. Son 3 gündür elimizdeki otomobil stoklarının tamamı eridi.Proton Türkiye Genel Distribütörü Ulu Motor'un Basın ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Yonca Alpay: ÖTV düşüşüyle bankalar kredi musluklarını açmaşa başladı. 2 gündür o kadar yoğun satış yapıyoruz ki, eleman eksikliğinden sigorta ve kredi işlemleriyle uğraşan arkadaşlarımız bile satış temsilcisi gibi çalışmaya başladı.Abdurrahman Altun: Aracımı 10 gün önce sattım. Yeni bir araç almak için ÖTV'nin düşmesini bekledim. Fiyat indirimini görünce sıfır araba almaya karar verdim.Faruk Çakır: Uzun süredir araba almayı düşünüyordum. Tek tek tüm markaların bayilerini gezdim. Bir çok yerde istediğim modeller 2 bin 500 TL civarında ucuzlamış. Ama yine de indirim yeterli değil.Fatma Kaya: Aracımı yenilemek için ÖTV indirimini bekledim. İndirim olur olmaz galerileri gezmeye başladım. Tüm galerilerden ayrı ayrı fiyat alıyorum. Gördüğün indirim oranları oldukça cazip.Orhan Özyurt: ÖTV indirimi yeterli değil. Vergiler biraz daha düşürülebilirdi. Zaten satışı azalan bir çok otomobil firması kampanyalarla fiyatlarını geri çekti. ÖTV indirimi nedeniyle kampanyalar sona erdirildi.